L'Italia esprime la sua solidarietà a Israele sotto un pesante attacco di Hamas dalla mattinata di oggi 7 ottobre 2023. A intervenire con una nota è direttamente Palazzo Chigi: "Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi".

Tra gli esponenti politici a parlare tra i primi sono i vicepremier Tajani e Salvini ma anche dall'opposizione arriva la condanna per l'aggressione palestinese.

Tajani: "Cessi barbara violenza"

"Il Governo condanna con la massima fermezza - scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X - gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e difendersi". Tajani ringrazia poi "tutto il personale diplomatico e l'unità di crisi della Farnesina per aver prontamente contattato tutti gli italiani registrati in Israele. Invitiamo tutti alla prudenza. Il numero dell'Unità di crisi in caso di necessità - ricorda - è sempre operativo".

Salvini: "Solidarietà a Israele"

“Tutto il mio sostegno al popolo di Israele, sotto violento e vigliacco attacco da parte di estremisti islamici”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Lollobrigida: "Sconcerto e grande preoccupazione "

E il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida esprime "sconcerto e grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele, bersaglio di un terribile e ingiustificato attacco su vasta scala. Esprimo solidarietà e completa vicinanza all’intero popolo e allo Stato di Israele. Tutti condannino fermamente, senza esitazione alcuna. Siamo e saremo al loro fianco”.

A garantire sostegno a Israele è anche l'opposizione.

Borghi: "Notizie preoccupanti"

"Le notizie che arrivano da Israele, sotto attacco questa mattina dai terroristi di Hamas, sconvolgono e preoccupano. La mia solidarietà al popolo israeliano ancora una volta minacciato dagli estremismi. La comunità internazionale si attivi per evitare escalation e per far cessare le ostilità". Così sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato.