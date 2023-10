I tank di Israele entrano a Gaza per una nuova fase della guerra contro Hamas. Le forze armate israeliane (Idf) diffondono il video che documenta le operazioni, con uno spiegamento di mezzi e uomini notevole. Ufficialmente non si tratta dell''operazione via terra' che i vertici istituzionali e militari hanno più volte preannunciato, ma la notte tra il 27 e il 28 ottobre segna un passaggio cruciale nel conflitto. Le incursioni documentate nel video fanno seguito all'ondata più massiccia di raid dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas nel sud di Israele.