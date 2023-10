"Israeliani come nazisti", Di Battista contro Parenzo

La guerra tra Israele e Hamas inasprisce sempre più il dibattito televisivo. Lo scontro si è fatto particolarmente duro nel salotto di DiMartedì, il programma in onda su La7, che vedeva confrontarsi Alessandro Di Battista e David Parenzo. "Lo Stato di Israele sta compiendo dei crimini contro l'umanità nella Striscia di Gaza. Quando si fermerà? Quando assassinerà 33 palestinesi per ogni connazionale ucciso?" dice l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle citando i numeri dell'Unicef sui 2.360 bambini morti per il raid di Gerusalemme in risposta agli attacchi del 7 ottobre. David Parenzo contrariato replica: "Una sorta di Fosse Ardeatine al contrario? Io mi meraviglio di lei - ribatte il giornalista - . Devono chiamare un'ambulanza". L'ex grillino torna a ribadire la sua tesi ossia che la rappresaglia israeliana è come quella dei nazisti. "Hai un problema veramente ideologico su questo - chiude Parenzo, distinguendo tra Hamas come gruppo terroristico e Israele come democrazia -. Nello Stato di Gerusalemme c'è una fortissima opinione pubblica che per 34 settimane (quelle della protesta sulla riforma della giustizia, ndr.) ha contestato Netanyahu, dicendo che non era adatto a governare. Vedi la differenza è tutta lì, nelle forze delle democrazie di rigenerarsi e mettersi in discussione e le dittature".

#dimartedi Israele-Gaza, botta e risposta tra Di Battista e Parenzo: "Fosse Ardeatine al contrario", "Chiamate un'ambulanza". https://t.co/NrjHeFIRWA — La7 (@La7tv) October 24, 2023