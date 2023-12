"A me sembra che ci sia stato un rumore sproporzionato su un accordo secondo me naturalissimo tra due Paesi con nomi diversi ma che sono parti dello stesso popolo". Così il premier albanese, Edi Rama, intervenendo oggi ad Atreju, afferma che l'accordo con l'Italia sui migranti "non è incostituzionale" dicendosi "fiducioso" sull'esito del ricorso presentato dall'opposizione albanese alla Corte Costituzionale che ha bloccato la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento di Tirana. "Attendiamo con calma la decisione", ha aggiunto, sottolineando che la Corte "ha fatto il suo dovere" accogliendo il ricorso, e che questo è "la prova che l'Albania è un Paese democratico".

La premier Giorgia Meloni ha ascoltato seduta in prima fila l’intervento del premier albanese, molto applaudito dalla platea. Anche la leader di Fratelli d'Italia ha battuto le mani a vari passaggi dell’intervento di Rama.