Italia-Cuba, Forum sulle opportunità di mercato il 22 ottobre a Roma

L'evento si terrà presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio
Giovedì 22 ottobre, dalle ore 14.30, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, in Via della Pisana a Roma, si terrà il 'Forum Italia - Cuba', un’occasione di confronto sulle opportunità e sinergie di mercato che l’isola può offrire, alla luce delle recenti riforme e del rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Cuba.
L’iniziativa è promossa da Iceps - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e Problemi dello Sviluppo - in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, l’Ambasciata di Cuba in Italia, Zed Mariel e Noi Italia. Al centro dell'incontro, la partecipazione della delegazione ufficiale della Zona Speciale di Sviluppo di Mariel, realtà strategica per l’attrazione di investimenti, lo sviluppo industriale e l’internazionalizzazione del Paese.
Il Forum sarà moderato da Massimiliano Gambini, Direttore Iceps e vedrà la partecipazione di Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Angelo Tripodi, Consigliere Regionale; Fabrizio Della Bina, Presidente Iceps; Jorge Luis Cepero Aguiar, Ambasciatore di Cuba in Italia; Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz, Direttore della Valutazione Aziendale di Zed Mariel; Wendy Miranda Borroto, Direttrice di Coordinazione e Procedure di Zed Mariel; e infine, Sebastiano Gobbo, Presidente di Noi - Nuovo Osservatorio Internazionalizzazione. L’appuntamento intende offrire a imprese, istituzioni e operatori economici un momento concreto di dialogo per comprendere le trasformazioni in corso e individuare nuove opportunità di collaborazione, investimento e sviluppo condiviso.