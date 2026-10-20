Italia-Cuba, Forum sulle opportunità di mercato il 22 ottobre a Roma

Giovedì 22 ottobre, dalle ore 14.30, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, in Via della Pisana a Roma, si terrà il 'Forum Italia - Cuba', un’occasione di confronto sulle opportunità e sinergie di mercato che l’isola può offrire, alla luce delle recenti riforme e del rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Cuba.

L’iniziativa è promossa da Iceps - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e Problemi dello Sviluppo - in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, l’Ambasciata di Cuba in Italia, Zed Mariel e Noi Italia. Al centro dell'incontro, la partecipazione della delegazione ufficiale della Zona Speciale di Sviluppo di Mariel, realtà strategica per l’attrazione di investimenti, lo sviluppo industriale e l’internazionalizzazione del Paese.

Il Forum sarà moderato da Massimiliano Gambini, Direttore Iceps e vedrà la partecipazione di Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Angelo Tripodi, Consigliere Regionale; Fabrizio Della Bina, Presidente Iceps; Jorge Luis Cepero Aguiar, Ambasciatore di Cuba in Italia; Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz, Direttore della Valutazione Aziendale di Zed Mariel; Wendy Miranda Borroto, Direttrice di Coordinazione e Procedure di Zed Mariel; e infine, Sebastiano Gobbo, Presidente di Noi - Nuovo Osservatorio Internazionalizzazione. L’appuntamento intende offrire a imprese, istituzioni e operatori economici un momento concreto di dialogo per comprendere le trasformazioni in corso e individuare nuove opportunità di collaborazione, investimento e sviluppo condiviso.