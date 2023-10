Italia-Germania, amb. Lucas: "Nostra amicizia solida"

Italia e Germania sono legate da "un'amicizia solida", hanno un rapporto "franco", "amicale" e "costruttivo", la cui continuità "non è mai stata messa in discussione": a Villa Almone, la residenza dell'ambasciatore tedesco a Roma, le celebrazioni per il Giorno dell'Unità, la festa nazionale che dal 1990 celebra la riunificazione delle due Germanie, sono state ieri l'occasione per ribadire la solidità dei rapporti bilaterali sullo sfondo delle recenti polemiche sui migranti.

"L’amicizia italo-tedesca non va data per scontata, anche perché da alcuni punti di vista siamo abbastanza diversi. Questa amicizia richiede, quindi, il nostro impegno quotidiano. Occorre che ci ascoltiamo, che facciamo affidamento a vicenda, come partner e amici. Così cresce la fiducia. E questa fiducia e la stretta cooperazione ci consentono poi anche di contribuire insieme a buone soluzioni in Europa. Questo vale in particolare anche per tematiche complesse come la politica economico-finanziaria o la politica migratoria", ha dichiarato il nuovo ambasciatore tedesco, Hans-Dieter Lucas, dando il benvenuto ai numerosi ospiti riuniti nella sua residenza, tra loro i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è brevemente rivolto ai presenti dopo l'ambasciatore.

"La Germania è per noi il più grande partner economico e produttivo", ha sottolineato Urso. "Lo è sul piano del turismo, lo è sul piano degli investimenti reciproci e dell'interscambio commerciale. Questo credo sia importante riconoscerlo e anche per questo il governo di Giorgia Meloni ha sin dall'inizio instaurato un rapporto franco - sicuramente - amicale e costruttivo, con la Germania, che spero - come diceva l'ambasciatore Hans-Dieter Lucas - potrebbe concretizzarsi in maniera significativa nel prossimo vertice bilaterale in Germania con la sottoscrizione di un Patto d‘azione, particolarmente importante perché completa in qualche misura il trattato del Quirinale che lega oggi Italia e la Francia".

"Il Presidente del Consiglio Meloni alla fine di novembre verrà in Germania con diversi Ministri per le consultazioni di Governo. In questa occasione intendiamo approvare un ampio Piano di azione bilaterale", aveva detto poco prima il diplomatico tedesco. "Come partner strategici, vogliamo coordinarci ancora più intensamente nella politica estera e di sicurezza – ad esempio con riferimento all’Africa e ai Balcani occidentali. Vogliamo collaborare ancora più strettamente nella transizione verde, nella scienza e ricerca oppure nel settore della sicurezza interna. Vogliamo approfondire maggiormente l’interconnessione delle nostre società".

"Sono molto felice di questo ricevimento questa sera, della partecipazione numerosa di ospiti italiani e amici della Germania, e anche di rappresentanti della politica", ha poi affermato parlando con i giornalisti: tra i suoi ospiti la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, Giuseppe Conte, Stefania Craxi, Giulio Tremonti, Pierferdinando Casini, Paola Severino, Piero Fassino, Mario Monti.

"Sono sempre venuto, è una tradizione, l'amicizia italo-tedesca non è mai stata messa in discussione e la continuità della mia presenza è il segnale dell'amicizia che perdura", ha commentato a margine parlando con i giornalisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Germania e Italia hanno anche una responsabilità molto particolare, ha osservato ancora nel corso del suo intervento l'ambasciatore Lucas. "Noi siamo entrambi Paesi fondatori dell’UE. Facciamo parte del G7. Ci impegniamo assieme nella NATO e nelle Nazioni Unite. Molto dipende da noi", ha detto dopo aver citato le grandi sfide attuali, dalla guerra in Ucraina al cambiamento climatico, alla rivoluzione digitale e la crisi migratoria.

"Italia e Germania sono particolarmente colpite dalla migrazione irregolare. L’Italia merita grande rispetto per quanto fa per salvare vite in mare. Abbiamo tuttavia bisogno di una soluzione europea, di una normativa equilibrata ed efficace, che garantisca la tutela dei diritti umani e la protezione delle nostre frontiere esterne", ha concluso.