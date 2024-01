Italia-Kazakistan, Tokayev dal 18 a Roma: vede Meloni, Mattarella e Papa Francesco

Il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, il 18 e 19 gennaio sarà in visita ufficiale in Italia e Vaticano. Secondo quanto si apprende, il primo giorno della visita è previsto un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la premier Giorgio Meloni. Sempre giovedì il leader kazako parteciperà alla Farnesina alla tavola rotonda sugli investimenti Kazakistan-Italia e terrà incontri con i dirigenti di alcune grandi aziende italiane. Tokayev parlerà in apertura dell'evento insieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il 19 gennaio, il presidente kazako avrà un'udienza con Papa Francesco in Vaticano. Inoltre è in agenda una visita alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam).