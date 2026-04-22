Italia-Mongolia, IX edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel mondo a Ulaanbaatar

L’ambasciata d’Italia a Ulaanbaatar, in Mongolia, ha organizzato con la National University of Mongolia un dialogo su scienza, innovazione e cooperazione internazionale, con una lecture online della scienziata Ersilia Vaudo (European Space Agency) dal titolo “Space: an endless adventure”. Ne dà notizia la sede diplomatica italiana in Mongolia, aggiungendo che all'iniziativa è intervenuta Undraa Agvaanluvsan, presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Mongolia e scienziata nucleare, che ha condiviso la sua esperienza di studio presso il Centro di Fisica Teorica di Trieste. L’evento, cui hanno partecipato numerosi studenti, professori e ricercatori dell’Università Nazionale della Mongolia, ha consentito anche di ricordare il 100mo anniversario della nascita dello scienziato pakistano Abdus Salam, cui è intitolato il Centro di Fisica Teorica di Trieste.

L’iniziativa si inquadra nel crescente impegno dell’Italia nella diplomazia scientifica e nella promozione dei talenti, rafforzando il dialogo con la Mongolia in questo importante ambito. Lo spazio, in particolare, rappresenta un settore promettente di cooperazione accademica e scientifica tra i due Paesi. Il mongolo J. Gurragchaa e’ stato il secondo astronauta in Asia a partecipare ad una missione spaziale, e programmi di ricerca sono condotti dalla Mongolia in vari ambiti connessi allo studio dello spazio. Il Vice Rettore dell’Università Nazionale della Mongolia, prof. Baatarchuluun, ha aperto la lecture, assieme all’Ambasciatore Giovanna Piccarreta, ricordando l’importante contributo fornito dall’Italia alla scienza, a partire da Galileo Galilei fino ai giorni nostri e ad eccellenze come Giorgio Parisi e Rita Levi Montalcini, in onore della quale la giornata della ricerca italiana si svolge proprio il 22 aprile, data di nascita della scienziata premio Nobel.

L’Ambasciatore d’Italia ha ricordato l’opportunità offerta agli studenti mongoli dal programma “Invest your Talent in Italy”, che a partire dal 2026 è esteso anche alla Mongolia, a riconferma dell’impegno italiano nel promuovere i giovani talenti del Paese. La scadenza per fare domanda è fissata all’11 maggio p.v., ore 18 italiane: maggiori informazioni sono disponibili al seguente link https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoIYT/EN/invest-your-talent-in-italy