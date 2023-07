Italia ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente

Servizio EVAnews. "Buonasera a tutti. Doveroso punto all'atto della conclusione di questa importante conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni che oggi l'Italia ha ospitato. Chiaramente non possono partire dal ringraziamento a tutti i leader che hanno partecipato alla conferenza, così come ovviamente al Ministero degli Affari Esteri, al Ministro Antonio Tajani che ci ha ospitato qui alla Farnesina, i diplomatici, lo staff di Palazzo Chigi che con me hanno lavorato alla realizzazione di questo evento, devo dire anche in tempi molto ristretti. Molti si sono chiesti come sia nata questa iniziativa, qualcuno si è perfino sorpreso, non io. Girando molto, come ho fatto in questi mesi, mi sono resa conto ancora di più del ruolo fondamentale che l'Italia può giocare, particolarmente che può giocare nel Mediterraneo, che può giocare con l'Africa, con il vicino Oriente che sono il nostro ieri, il nostro oggi e lavoriamo perché siano anche il nostro domani. Quello che accade oggi non sono idee astratte e il ruolo dell'Italia nel contesto Mediterraneo non è un'idea astratta. In Africa, nell'Africa subsariana, nell'Africa mediterranea, l'Italia tramite la cooperazione allo sviluppo ha un portafoglio di iniziative a dono di oltre 1 miliardo a cui si aggiungono ulteriori iniziative nel vicino Oriente, Libano, Giordania, Siria, pari a ulteriori 250 milioni di euro. Negli interventi a credito sono in corso di realizzazione progetti per quasi 1 miliardo di euro in Africa e per oltre 220 milioni nei tre Stati che ho citato del Medio Oriente. A questi vanno aggiunti i progetti di Cassa Depositi e Prestiti, che non cito per brevità. Il commercio tra Italia e Africa ha registrato negli ultimi anni un incremento medio quasi del 7% e si attesta oggi intorno ai 70 miliardi di euro. Lo scorso anno in particolare sono cresciute quasi del 90% le nostre importazioni, particolarmente nel settore delle materie prime critiche. A questo aggiungo, perché pochi lo sanno, che SACE è la seconda agenzia di credito all'esportazione al mondo per esposizione in Africa. Ha garantito progetti delle aziende italiane nell'area per oltre 25 miliardi di euro, con una leva che supera i 50 miliardi di euro. L'Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo in Africa, non solamente per l'attenzione che sul piano degli investimenti ha sempre rivolto a questa nazione, ma anche per l'approccio che ha saputo dimostrare, un approccio che io ho ripetuto molte volte, una cooperazione non predatoria, paritaria, un approccio che non deve essere dal mio punto di vista paternalistico, che deve aiutare queste nazioni, accompagnarle, cercare di capire le loro difficoltà, intervenire su quelle difficoltà. Nasce così l'iniziativa di questa conferenza, dalla consapevolezza del ruolo che l'Italia può giocare per queste ragioni, per ragioni anche geografiche, per cui noi siamo inevitabilmente un ponte tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente".