Visita alla Galleria Borghese per il primo giorno a Roma. L'ambasciatore americano designato Jack Markell con sua moglie Carla hanno trascorso così la domenica romana, all'indomani del loro arrivo nella capitale. "Avete consigli per l'ambasciatore designato su cosa vedere in Italia?", si legge in un post su X dell'ambasciata americana in Italia.