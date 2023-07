Italia-Usa, 'Markell farà lavoro eccellente con ottimo governo'

Parla l'ex ambasciatore americano a Roma Eisenberg. Il nuovo inquilino di via Veneto al ricevimento a Villa Firenze in onore di Meloni

"Penso che Markell abbia il background politico e diplomatico per fare un lavoro eccellente. Anche se apparteniamo a partiti diversi e su alcune questioni possiamo avere idee diverse, sono certo che sarà un diplomatico fantastico e che lavorerà bene con questo ottimo governo italiani. Peccato che non sia arrivato prima: avrebbe servito già l’Italia e gli Stati Uniti nel migliore dei modi". Lo dice al Corriere della Sera Lewis Eisenberg, ambasciatore a Roma fino al gennaio del 2021, parlando del suo successore a via Veneto, Jack Markell, confermato dal Senato americano giovedì scorso.

Eisenberg ha partecipato venerdì al ricevimento a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia, in onore della premier Giorgia Meloni, al quale era stato invitato anche Markell, insieme alla moglie Carla. "Un’ottima scelta: ex governatore del Delaware ed ex ambasciatore all’Ocse a Parigi, sarà un ottimo ambasciatore in Italia. Sia lui che sua moglie mi hanno detto che non vedono l’ora di trasferirsi a Roma", fa eco Philip Reeker, ex assistente segretario di Stato per l’Europa ed ex console a Milano.

E Kurt Volker, ex ambasciatore alla Nato, commenta: "È stato molto positivo che l’ambasciatrice Zappia abbia invitato e presentato l’ambasciatore Markell, come pure che abbia riconosciuto il grande lavoro fatto dall’incaricato Crowley".