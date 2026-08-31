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Spagna, torna libero l'italiano accusato di aver ucciso la compagna a Huelva. Autorità: "Non è femminicidio, la donna si è suicidata"

Svolta nelle indagini, il cittadino italiano di 60 anni è stato rilasciato

Polizia spagnola - (Afp)
Polizia spagnola - (Afp)
31 agosto 2026 | 09.07
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Il cittadino italiano di 60 anni, arrestato sulla costa di Huelva, in Spagna, dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito a una svolta nelle indagini.

Non è stato un femminicidio, "con quasi assoluta certezza" si è trattato di un "suicidio", ha detto il delegato del governo di Madrid in Andalucia, Pedro Fernandez, parlando in conferenza stampa. "Le indagini preliminari finora condotte, unitamente alla relazione forense, indicano che quasi certamente ci troviamo di fronte a un caso di suicidio e non a una morte violenta", ha spiegato Fernandez parlando da Cullar Vega. Il delegato del governo ha preferito mantenere un atteggiamento di cautela dato che l'indagine è ancora in corso. "L'indagine preliminare" non è "né conclusiva né definitiva", ha avvertito, aggiungendo che spetterà alle autorità giudiziarie stabilire le cause definitive del decesso.﻿

L'episodio risale allo scorso 28 agosto: come aveva riferito El Pais, il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caimán, dopo che una telefonata al numero di emergenza aveva segnalato la presenza di un soggetto femminile a terra. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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femminicidio suicidio italiano a huelva
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