“Voglio mostrare in Italia che lei è umano come tutti”. E si fa un selfie con Vladimir Putin. Jorit, street artist italiano, a Sochi partecipa al Festival mondiale della gioventù. Interviene rivolgendosi al presidente russo Vladimir Putin e ottiene il permesso di salire sul palco per una foto ricordo con il leader. “Vorrei fare una foto con lei per dimostrare in Italia che la propaganda che viene diffusa non è vera. Lei è umano e siamo tutti umani, siamo tutti parte della razza umana”. Jorit in passato si è recato a Mariupol, la città ucraina rasa al suolo e occulta dalla Russia nella prima fase della guerra, e ha realizzato un murales su un edificio.

Sochi, Russia. Al Festival della Gioventù lo street artist italiano Jorit (quello del murales nella Mariupol occupata) chiede un selfie a Putin: «Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano come tutti gli altri e contrastare la propaganda occidentale». Lo zar acconsente e… pic.twitter.com/hxd36ZqdzO — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 6, 2024