Kallas: rafforzare Aspides nel Mar Rosso per la sicurezza globale

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas è tornata a sottolineare la necessità di rafforzare l'operazione navale Aspides nel Mar Rosso. "Quanto al Medio Oriente - ha detto questa notte a New York in conferenza stampa al termine di un Consiglio Esteri informale - abbiamo sollevato la questione del deterioramento della situazione nel Mar Rosso, che sta già incidendo sugli interessi europei. Gli attacchi degli Houthi hanno inoltre danneggiato l'economia globale".

L'operazione dell'Ue Aspides, ha aggiunto Kallas, "sta fornendo un contributo fondamentale alla sicurezza nella regione e, più in generale, al trasporto marittimo globale. Tuttavia, l'operazione necessita di maggiori risorse navali e aeree per far fronte al crescente livello di minacce nell'area".

"Il Mar Nero, lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab el-Mandeb - ha continuato Kallas - sono tre punti di passaggio marittimo strategici e critici; eventuali interruzioni in tali aree avrebbero ripercussioni ben oltre le regioni stesse. La libertà di navigazione e la sicurezza marittima sono essenziali per il commercio, la sicurezza alimentare e le nostre economie". Kallas ha già chiesto formalmente, con una lettera, agli Stati membri di rafforzare la missione Aapisdes.