Kate dalla regina Elisabetta 'solo dopo l'anello di fidanzamento': declinò invito storico

La monarca aveva esteso il suo primo invito a un partner non ufficiale in occasione del tradizionale pranzo di Natale della famiglia, ma la futura duchessa di Cambridge che all'epoca aveva 24 anni, avrebbe rifiutato

Prima del matrimonio, Kate Middleton, oggi presenza quasi fissa ai grandi eventi e festeggiamenti di Casa Reale, declinò un invito della Regina Elisabetta a partecipare con William ad un pranzo ufficiale di Natale, nel 2006 a Sandringham. A scriverne, nel suo 'Battle of Brothers', è Robert Lacey, citato dal 'Mirror: rompendo con la tradizione - afferma - la monarca aveva esteso il suo primo invito a un partner non ufficiale in occasione del tradizionale pranzo di Natale della famiglia. Ma Kate, che all'epoca aveva 24 anni, avrebbe rifiutato. Kate "sarebbe andata a Sandringham per Natale solo una volta fidanzata".

In realtà Kate prese parte ad una celebrazione ufficiale a Palazzo con William e il resto della sua famiglia solo nel mese di dicembre 2011 - il Natale successivo al suo matrimonio, quando ormai aveva il titolo di duchessa di Cambridge. Diversi anni più tardi, alla futura cognata Meghan Markle venne consentito di unirsi alle celebrazioni natalizie con Harry, nonostante la coppia non fosse sposata. Non mancarono i paragoni e ci fu chi si chiese a cosa fosse dovuta la differenza e per quale motivo la stessa offerta non fosse stata fatta a Kate.

Ma secondo il libro, la defunta regina aveva invitato Kate. Nella sua biografia Lacey racconta: "Nel 2006, William e Kate si frequentavano da quasi cinque anni. Tuttavia, quando William invitò Kate a unirsi a lui a Sandringham per il pranzo di Natale della famiglia reale, lei rifiutò. Era la prima volta che la regina estendeva un tale invito a una 'fidanzata' non ufficiale, ma Kate aveva la sua opinione su quella rottura rispetto alla tradizione: sarebbe andata a Sandringham il giorno di Natale solo da fidanzata e con tanto di anello".