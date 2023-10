Cosa hanno in comune la regina Camilla, Kate Middleton, Meghan Markle e la duchessa Sophie di Edimburgo? La risposta più scontata è che sono donne che fanno tutte parte della casa reale britannica. Ma c'è qualcos'altro che condividono e, se non è il sangue blu, è la loro passione per i blu jeans. Attillati, se possibile. I denim skinny, infatti, sono un punto fermo per Camilla, che lo scorso fine settimana è stata avvistata proprio con questi pantaloni all'uscita dal Festival letterario di Braemar per incontrarsi con suo figlio Tom Parker Bowles.

Stile casual, ma non proprio fino in fondo, per la moglie di Carlo, che con i jeans aveva abbinato per l'occasione un elegante blazer su maglione blu e camicia rosa. Quanto a Kate, siamo abituati a vederla in jeans che esaltano la sua linea invidiabile, ma anche la principessa del Galles, proprio come la regina, ha l'abitudine a sfoggiare, assieme a questi pantaloni, tailleur su misura o cappotti che ne valorizzano la figura. Blu, ma anche neri, i denim della moglie di William sono sempre e immancabilmente aderenti.

Uno stile che piace anche a Meghan: la moglie del principe Harry è stata fotografata agli Invictus Games del 2023 con un paio di jeans bianchi super attillati. La duchessa Sophie, infine, nota per il suo debole per i colori pastello e i tagli ultra femminili, non disdegna anche lei i jeans stretti: sembra che i suoi pantaloni grigi abbiano fatto colpo, lo scorso anno, tra gli invitati durante una cerimonia di fidanzamento all'aperto.