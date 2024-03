La foto della principessa Kate con i 3 figli è sospetta e viene ritirata dalle principali agenzie internazionali. Ap, Reuters e Afp hanno diffuso un 'kill notice' per l'immagine che Kate ha pubblicato su Instagram per la festa della mamma. La moglie del principe William ha posato con i figli George, Charlotte e Louis nella prima foto diffusa dopo l'operazione a cui si è sottoposta a gennaio. La foto è stata attentamente osservata ed è stato evidenziato almeno un dettaglio anomalo: la mano sinistra della principessa Charlotte non risulta allineata rispetto al braccio e la posizione, aggiunta alle caratteristiche della manica del maglione, lasciano ritenere che la foto sia stata ritoccata. Secondo la prassi in questi casi, come ricorda anche il tabloid The Sun, le agenzie diffondono un 'kill notice' relativo alle immagini ritenute editate.