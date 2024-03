La principessa Kate, 42 anni, è malata di cancro e si sta sottoponendo a chemioterapia. L'annuncio della principessa del Galles, con un video, pone fine a due mesi di speculazioni e ipotesi dopo l'operazione a cui la moglie del principe William si è sottoposta a gennaio.

La diagnosi

Alla principessa del Galles, 42 anni, è stata diagnosticata una forma non specificata di cancro. Nel video diffuso dai canali di Kensington Palace, Kate ha spiegatoo che quando è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale a gennaio "si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro". L'intervento, effettuato presso la London Clinic, ha avuto successo. Dopo 13 notti in ospedale, la principessa è stata dimessa il 29 gennaio. "Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro", ha detto venerdì. Kensington Palace ha dichiarato che non condividerà ulteriori informazioni mediche sulla forma o sullo stadio del cancro scoperto.

Quali esami sono stati eseguiti

Non sono stati resi noti dettagli su test ed esami successivi all'intervento. I test diagnostici per il cancro possono comprendere esami del sangue, scansioni e biopsie.

La biopsia prevede il prelievo di un piccolo campione in modo che possa essere esaminato al microscopio per identificare se sono presenti cellule anomale. La principessa ha reso noto che "i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro".

La terapia

Lo staff medico ha consigliato a Kate di sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva. La chemioterapia è un trattamento per eliminare le cellule tumorali. Esistono tipi diversi di protocolli chemioterapici, puntano tutti a evitare la riproduzione delle cellule tumorali, impedendo la proliferazione e la diffusione nell'organismo. La principessa è "nelle fasi iniziali" del trattamento. Secondo i media britannici, Kate ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva alla fine di febbraio. Saranno i medici a indicare la conclusione della terapia e la durata del ciclo.