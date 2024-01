La moglie del principe William ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l'operazione e non dovrebbe tornare ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua

Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic, l'opedale dove nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale. La principessa del Galles è tornata a Windosr, dove prosegue la convalescenza, fa sapere Kensington Palace, che in una nota parla di "buoni progressi".

Kate è uscita dalla London Clinic senza mostrarsi in pubblico. L'esatta natura dell'intervento non è stata rivelata, ma la principessa avrà bisogno di mesi di recupero. La principessa ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l'operazione e non dovrebbe tornare ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua.

Kensington Palace ha dichiarato che il principe e la principessa del Galles hanno voluto inviare un "enorme ringraziamento" al team medico dell'ospedale e per gli "auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo". Kate si trovava nello stesso ospedale del re Carlo, che venerdì le ha fatto visita prima di sottoporsi a un intervento per un ingrossamento della prostata.