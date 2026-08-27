Bisogna continuare a garantire scuole con un'istruzione di alta qualità in tutte le regioni, soprattutto nelle aree che soffrono ancora della carenza di posti. Ad affermarlo è il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev che secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa 'Qazinform' ha illustrato le principali priorità del sistema educativo del Kazakistan durante l’annuale Conferenza degli insegnanti di agosto. In base agli obiettivi indicati dal capo dello Stato, le scuole devono contemporaneamente garantire un’istruzione di qualità, formare persone sicure di sé e preparare i giovani alle nuove opportunità offerte dall’economia digitale. "È un compito urgente di importanza nazionale. A partire dal prossimo anno è necessario iniziare questo lavoro senza alcun ritardo", già dal "prossimo anno", sottolinea.

Tokayev ha affrontato anche le numerose trasformazioni in corso nel sistema educativo. "Dobbiamo porre fine alle riforme vuote e prive di contenuti, realizzate semplicemente per il gusto di fare riforme. In altre parole, riforme e cambiamenti sono certamente indispensabili, ma non devono prosciugare tutte le energie degli insegnanti né sottoporli a stress. Prima di introdurre ogni riforma — e questo vale soprattutto per l’istruzione — dobbiamo effettuare un’analisi completa e verificare accuratamente che sia efficace", ha aggiunto.

Il presidente ha inoltre chiesto di liberare gli insegnanti dall’eccessiva burocrazia. "Continuano ad arrivare segnalazioni di insegnanti - sottolinea - coinvolti in lavori di riparazione e in varie iniziative pubbliche che non hanno nulla a che fare con il processo educativo. Abbiamo concordato da tempo che questo è inaccettabile. Il ministero dell’Istruzione e gli akimat regionali", l'organo esecutivo di governo delle regioni, "devono concentrarsi sul miglioramento del quadro legislativo e normativo, sulla costruzione di un processo educativo efficace e su un’attenta analisi dei programmi scolastici", osserva. "È dovere degli insegnanti formare nuove generazioni di ottimisti. Siamo una nazione di vincitori, pronti a superare tutte le difficoltà e le minacce, a guardare con fiducia esclusivamente al futuro, credendo in un futuro luminoso", sottolinea Tokayev. Per il presidente serve anche rivedere i materiali didattici. "Educare i bambini allo spirito del patriottismo diffondendo informazioni false e inventate finirà inevitabilmente per indebolire la struttura morale del nostro popolo. Ho detto molte volte che dobbiamo abbandonare l’immagine e il carattere di una nazione eternamente in lutto. Il dolore è un cattivo compagno per i nostri giovani. Posso dirvelo con certezza. I nostri giovani devono comprendere correttamente la storia del proprio popolo e guardare al futuro con speranza e fiducia", spiega Tokayev.