Ken Follett con Carlo e Camilla alla cena offerta da Macron

Ci sarà anche Ken Follett con re Carlo e la regina Camilla alla cena offerta dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premiere dame Brigitte mercoledì prossimo a Versailles. "Sono un po' stordito. Il presidente francese Macron e madame Macron daranno una cena per re Carlo e la regina Camilla al Palazzo di Versailles e sono invitato. Wow", ha scritto sui social lo scrittore, autore di thriller e romanzi storici che hanno venduto più di 160 milioni di copie in tutto il mondo.

Re Carlo III si recherà in Francia per una visita di stato dal 20 al 22 settembre, dopo aver annullato il viaggio programmato a marzo a causa delle proteste per le pensioni. L'ufficio del presidente francese Macron ha affermato che la visita è "un onore per la Francia in un momento in cui il nostro Paese ospita anche la Coppa del mondo di rugby. Testimonierà la profondità dei legami storici che uniscono i nostri due Paesi e i nostri due popoli e contribuirà a mettere in mostra l'esperienza e il know-how francese".