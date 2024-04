Sono circa quaranta le persone che hanno perso la vita e decine quelle che risultano disperse nel sud del Kenya in seguito al crollo di una diga dovuto alle violente piogge che da settimane stanno interessando il Paese. Come ha dichiarato alla Cnn la governatrice della contea di Nakuru Susan Kihik, le squadre di soccorso stanno scavando nel fango e tra i detriti cercando di trovare sopravvissuti vicino a Mai Mahiu. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare in modo significativo, ha aggiunto la governatrice.

"Stiamo cercando di gestire l'emergenza, ma la situazione è opprimente. Stiamo facendo del nostro meglio soprattutto per raggiungere coloro che sono stati portati via perché speriamo che alcuni siano ancora vivi", ha detto Kihika. Difficile riuscire a raggiungere Mai Mahiu, una cinquantina di chilometri a nord della capitale Nairobi, poiché parte della strada è stata tagliata fuori dalle recenti forti piogge, ha detto Kihika. Le squadre stanno rimuovendo i detriti mentre cercano di raggiungere i sopravvissuti ed estrarre i corpi, ha aggiunto.