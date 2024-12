Sembra vicino un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e la tregua a Gaza: almeno secondo i resoconti dei media di un intervento alla Commissione Esteri e Difesa della Knesset, del ministro degli Esteri Israel Katz che fa poi il punto della situazione in dichiarazioni rilanciate dal quotidiano Times of Israel. Nel frattempo la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei lancia nuovi avvertimenti ad Israele.