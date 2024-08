Richiesti a gran voce da Kiev nei mesi scorsi, gli F-16 hanno fatto il loro arrivo in Ucraina ma in numero troppo ridotto, al momento, per cambiare il corso del conflitto. Secondo il New York Times, che cita alcuni funzionari occidentali rimasti nell’anonimato, da qui alla fine dell’anno gli ucraini potranno schierare un numero limitato di jet di fabbricazione statunitense, non più di dieci.