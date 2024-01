L'età Kim Jong-un, in quello che dovrebbe essere il giorno del suo compleanno, continua ad essere avvolta nel mistero. Figlio di Kim Jong-il, non si sa infatti con assoluta certezza quando sia nato, con gli esperti che si dividono tra il 1982, 1983 o 1984.

I media statali da decenni mantengono il silenzio circa il giorno del suo compleanno. Si ritiene che la data esatta sia l'8 gennaio, anche se il regime non lo ha mai confermato. Il governo degli Stati Uniti indica come anno di nascita il 1984, il che significherebbe che quest'anno compirà 40 anni.

Un'età a cui però non corrisponde la percezione di molti che, complice anche il fatto di esser diventato uno dei leader più giovani della storia dopo aver assunto il potere nel 2011, ritengono il dittatore molto più vecchio. Non mancano poi le voci sulle sue condizioni di salute: nel 2020 in molti lo davano per morto dopo che si era sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad una crisi cardiaca. L'anno successivo, i servizi di intelligence di Seul parlavano di un Kim Jong Un dimagrito di almeno 20 chili, ma senza particolali problemi di salute.

Secondo un altro rapporto del 2023, tuttavia, il leader nordcoreano Kim Jong-un soffrirebbe di insonnia e di una dipendenza da alcol e nicotina potenzialmente in peggioramento. Tutte notizie non confermate che lasciano solo un dubbio: quanti anni ha veramente Kim Jong-un?