Il treno di Kim Jong-un arriva a destinazione in Russia e il leader nordcoreano, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Vladimir Putin, scende dal suo celeberrimo treno alla stazione di Khasan, nella regione di Primorye. Ad accoglierlo, il ministro delle Risorse naturali e dell'ambiente russo Alexander Kozlov. "Per 75 anni Russia e Corea del Nord sono stati buoni amici e si sono sostenuti e aiutati, non solo come vicini ma anche come partner", le parole di Kozlov.

La Corea del nord non ha fatto i nomi dei componenti della delegazione che accompagna Kim Jong-Un in Russia ma tra i volti apparsi al suo fianco nelle immagini che sono circolate sono riconoscibili alti esponenti militari, funzionari dell'industria degli armamenti e diplomatici.

Tra loro Ri Pyong Chol, vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori. Ri ha il più alto grado militare dell'esercito, è responsabile della supervisione sull'industria della difesa della Corea del Nord, compresi i programmi nucleari e missilistici. Nel 2011 aveva accompagnato in Russia il padre di Kim, Kim Jong Il. Con loro anche Pak Thae Song, segretario del partito e presidente del comitato nazionale per la scienza e la tecnologia spaziale, e alcuni responsabili del settore economico del paese tra i quali O Su Yong, direttore del dipartimento dell'economia.

Sul treno con Kim si è imbarcato anche Choe Son Hui, il ministro degli Esteri, meglio conosciuto in Occidente per aver organizzato un vertice con Donald Trump e Jo Chun Ryong, direttore del dipartimento dell'industria delle munizioni. Non è chiaro invece se a bordo si trovi con Kim anche Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano che è stata vista vicino al treno. Secondo la Bbc sul convoglio dovrebbe trovarsi anche il ministro della Difesa, Kang Sun Nam anche se non identificabile nelle immagini.