La Francia rilancia le forniture di armi all’Ucraina - Ascolta

=======

La Francia rilancia sulle forniture militari a Kiev dopo aver annunciato e proposto ai partner dell'Ue e della Nato di inviare truppe in Ucraina. Parigi, riferisce il portale specializzato in tecnologie militari, invierà in Ucraina un numero imprecisato di missili terra-aria Aster 30 necessari a rifornire la batteria del sistema Samp/T. Ma non solo. Lo scorso 31 marzo il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha affermato che la Francia consegnerà centinaia di veicoli blindati Vab entro l’inizio del prossimo anno all’Ucraina come parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari.