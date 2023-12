Ha cercato di fuggire con tutte le sue forze ai terroristi di Hamas Amit Soussana, avvocato 40enne rapita di Kibbutz Kfar Aza il 7 ottobre mentre si nascondeva, con la febbre, al riparo della sua casa.

In un video, diffuso con il consenso della donna, si vede Amit che, nonostante sia malata, confusa e spaventata, combatte per la sua vita contro sette terroristi di Hamas che la picchiano e la trascinavano attraverso i campi verso la prigionia a Gaza. E' stata liberata dopo 55 giorni.

