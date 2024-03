La Russia alle urne, si continua a combattere in Ucraina - Ascolta

I combattimenti vanno avanti mentre i russi hanno iniziato a recarsi alle urne per le presidenziali che salvo imprevisti, conferiranno a Vladimir Putin un altro mandato di 6 anni al Cremlino, sullo sfondo del protrarsi della guerra. Tre bambini sono morti stanotte in un bombardamento delle forze di Kiev sulla città ucraina di Donetsk, annessa dalla Russia. Unità di difesa aerea russe hanno abbattuto invece stanotte quattro droni ucraini sopra la regione russa di Kaluga, a ovest di Mosca e questa mattina sette razzi Vampire Mlrs lanciati sulla regione di Belgorod dove sono state interrorotte le operazioni di voto mentre l'Ucraina ha abbattuto tutti i 27 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Come riferisce l'Aeronautica Militare di Kiev le forze russe hanno anche lanciato sette missili balistici S-300/S-400 negli oblast di Donetsk e Kharkiv e un missile da crociera guidato Kh-59 nell'oblast di Poltava.