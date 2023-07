L'ambasciatore Vattani saluta la comunità italiana di Singapore: "Expo Osaka nuova sfida"

"Il vostro sostegno e la vostra presenza sono stati essenziali per sviluppare con Singapore questa partenship dinamica". Così l'ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani - nominato commissario generale per l'Italia all'Expo di Osaka 2025 - saluta la comunità italiana di Singapore con cui si è confrontato negli ultimi due anni. "Credo che siamo riusciti davvero a far conoscere meglio in Italia le opportunità offerte da Singapore, del resto le prove di ciò sono gli accordi firmati, le visite di alti funzionari che abbiamo accolto, dagli esteri ai trasporti e alle infrastrutture, le missioni del nostro ministero degli Interni, della Banca d'Italia e di tanti accademici".

"Con questo governo l'Italia guarda sempre di più al Sudest asiatico come regione di grande crescita per le nostre imprese e l'impegno aumenterà a Singapore vista la sua centralità geopolitica e economica. Per noi - prosegue Vattani - Singapore è una vetrina, un Paese in grado di anticipare tendenze che saranno seguite dal resto di una regione di 600 milioni di abitanti e per questo motivo da quando sono arrivato ho cercato in tutti i modi di aumentare la nostra visibilità con eventi popolari. Sappiamo che una caratteristica di Singapore è l'alta concentrazione di capitale e per questo lo scorso anno abbiamo lanciato il Global Sorta, portando con successo qui le nostre startup. Non a caso il nostro ministro degli Affari Esteri il presidente Antonio Tajani ha scelto proprio Singapore insieme a San Francisco e Tel Aviv per creare un 'Innovation Hub italiano'".

"Singapore ha piani ambiziosi per il futuro - conclude Vattani - e noi possiamo lavorare insieme per realizzarli. Ora la mia nomina a commissario generale per l'Italia all'Expo Osaka 2025 è una nuova sfida e sono sicuro che riusciremo a creare una vetrina eccezionale a Osaka per le aziende, creando nuove sfide per il futuro".