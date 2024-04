Nuovo attacco russo su tutta l'Ucraina. Decine di missili e droni russi sono stati lanciati da Mosca con l'obiettivo di mettere in ginocchio le infrastrutture energetiche di Kiev. Attacchi che, ha rivendicato il presidente russo Vladimir Putin, sono la riposta ai raid ucraini contro le infrastrutture energetiche russe e hanno l'obiettivo di smilitarizzare l'Ucraina. Putin ha anche deriso la conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno.)