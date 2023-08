La lebbra spaventa la Florida. La malattia rischia di diventare endemica, in particolare nelle aree centrali dello stato, come evidenzia uno studio pubblcato su Emerging Infectious Diseases. Il report accende i riflettori sul caso di un 54enne, a cui è stata diagnosticata la malattia. Il soggetto non era considerato a rischio e non aveva mai viaggiato al di là dei confini dello stato.

I casi di altre infezioni 'apparentemente inspiegabili' sono stati successivamente registrati: nessuna spiegazione particolare e questo, evidenziano anche i media Usa, induce a ritenere che la lebbra possa essere considerata endemica. Gli Stati Uniti, dopo un aumento delle infezioni nel 1983, hanno registrato un progressivo calo dei casi, che sono tornati a salire circa 20 anni fa. In totale, le diagnosi sono poco meno di 200 ogni anno e il totale non sembra in crescita. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention "non c'è grande preoccupazione" per la popolazione, secondo quanto ha detto una portavoce dell'organismo al New York Times. Il numero dei casi "è molto limitato"