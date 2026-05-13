Lega: "Von der Leyen danneggia l'Italia", le dure critiche di Tovaglieri all'Ue

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, "mai come in questo mandato", si sta comportando "non da presidente della Commissione, ma da cancelliera tedesca". Lo dice l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE), durante un briefing con la stampa organizzato dall'ufficio italiano del Parlamento Europeo, in vista della plenaria della settimana prossima a Strasburgo.

"È la ragione per cui noi, come Lega e Patrioti - aggiunge l'eurodeputata bustocca - non l'abbiamo supportata né nel primo né nel secondo mandato, perché provvedimenti sciagurati come lo stop ai motori endotermici sono la dimostrazione di quanto abbia seguito solo ed esclusivamente una linea dettata dalle case automobilistiche tedesche, salvo poi rivelarsi totalmente fallimentare".

Per Tovaglieri, "oggi supportare von der Leyen non significa essere europeisti. Significa molto spesso supportare delle politiche comunitarie che vanno a svantaggio del resto dell'Europa e, in primis, a svantaggio del nostro interesse nazionale italiano", conclude.