circle x black
Cerca nel sito
 

Lega: "Von der Leyen danneggia l'Italia", le dure critiche di Tovaglieri all'Ue

La Lega, tramite l'eurodeputata Isabella Tovaglieri, critica duramente Ursula von der Leyen, accusandola di agire da "cancelliera tedesca" e di penalizzare gli interessi dell'Italia nell'Ue.

L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri - Fotogramma/Ipa
13 maggio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, "mai come in questo mandato", si sta comportando "non da presidente della Commissione, ma da cancelliera tedesca". Lo dice l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE), durante un briefing con la stampa organizzato dall'ufficio italiano del Parlamento Europeo, in vista della plenaria della settimana prossima a Strasburgo.

CTA

"È la ragione per cui noi, come Lega e Patrioti - aggiunge l'eurodeputata bustocca - non l'abbiamo supportata né nel primo né nel secondo mandato, perché provvedimenti sciagurati come lo stop ai motori endotermici sono la dimostrazione di quanto abbia seguito solo ed esclusivamente una linea dettata dalle case automobilistiche tedesche, salvo poi rivelarsi totalmente fallimentare".

Per Tovaglieri, "oggi supportare von der Leyen non significa essere europeisti. Significa molto spesso supportare delle politiche comunitarie che vanno a svantaggio del resto dell'Europa e, in primis, a svantaggio del nostro interesse nazionale italiano", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Isabella Tovaglieri Lega Ue Ursula von der Leyen
Vedi anche
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza