L’ultima settimana di scontri sul fronte ucraino conferma il momento positivo per le forze di Mosca. Secondo i dati in arrivo dalla prima linea del fronte, l’avanzata dei russi prosegue, lenta ma costante. L'ultimo aggiornamento dell'Institute for the study of war rileva progressi nel Donetsk, nella parte nord, ad ovest di Bakhmut, dove i russi sono ormai a ridosso della periferia di Chasiv Yar.