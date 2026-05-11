Lettonia: "Nuove sanzioni Ue contro Russia per rafforzare Ucraina"

Dal Consiglio Ue "ci aspettiamo un lavoro concreto sul prossimo ciclo di sanzioni contro la Russia". Lo ha sottolineato la ministra degli Esteri della Lettonia Baiba Braze, a Bruxelles a margine della riunione del Consiglio dell'Ue.

Nel Consiglio, ha aggiunto, "ci saranno un confronto e un dialogo approfonditi su come aiutare l'Ucraina a rafforzarsi sul campo di battaglia, per garantire la sua forza al tavolo dei negoziati. Stanno facendo ottimi progressi".

"La guerra non è mai una buona cosa, ma almeno la situazione ucraina si è stabilizzata e la Russia sembra debole. Quindi - ha concluso Braze - dobbiamo rafforzare le posizioni ucraine".