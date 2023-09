Libia: ministro Bengasi, 'a Derna catastrofe, Italia ci aiuti'

La Libia chiede aiuto con urgenza all’Italia e ad altri paesi dopo ''la catastrofe'' a Derna provocata dal passaggio della tempesta Daniel che avrebbe provocato duemila morti. Hisham Abu Shkewat, ministro del trasporto Aereo e membro della commissione di crisi nel governo di Bengasi, ha dichiarato: ''La regione orientale della Libia ha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città, come Al-Bayda e Al-Marj, ma ciò che è accaduto nella città di Derna rappresenta una catastrofe umanitaria sotto tutti gli aspetti, poiché ha causato il crollo di dighe e di edifici'' travolti mentre la gente dormiva. Secondo il ministro, il numero delle vittime è stimato in oltre duemila morti e più di tremila dispersi.

''Auspichiamo da tutti i Paesi amici, in particolare dall'Italia, un aiuto urgente nelle operazioni di ricerca e soccorso e tutto ciò che possa alleviare le sofferenze degli abitanti della città di Derna'', ha detto.