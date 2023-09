Libia, ok di Tripoli a gradimento Orlando come ambasciatore Ue

Retromarcia del governo di Tripoli sul gradimento di Nicola Orlando ad ambasciatore Ue in Libia. A quanto apprende l’Adnkronos, dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi di non voler concedere il gradimento al diplomatico italiano per non meglio precisati motivi, il governo di unità nazionale di Abdul Hamid Dbeibah ha fatto sapere oggi, attraverso l’ambasciatore libico a Roma, Muhammad Younes, di avere accettato la nomina.

In una nota, l’ambasciatore ha confermato stamattina il gradimento di Orlando, la cui bocciatura avrebbe aperto la strada a un diplomatico francese, Patrick Simonnet, arrivato secondo nel concorso per il posto vinto dall’attuale inviato della Farnesina in Libia. L’ambasciatore spiega che la nota verbale sul mancato gradimento di Orlando era basata su “informazioni infondate” e che dunque dopo aver chiesto chiarimenti ha ritenuto di poter dare il via libera alla nomina. A quanto spiegato all’Adnkronos da fonti di Tripoli, Dbeibah sarebbe stato costretto a fare marcia indietro per evitare di essere ulteriormente indebolito, dopo le già fortissime critiche che continua a ricevere per il caso dell’incontro tra la sua ministra degli Esteri Najla Mangoush e il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.