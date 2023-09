Libia: ok Tripoli a gradimento Orlando come amb.Ue, ora tocca a Borrell**

La nomina dell'ambasciatore Ue a Tripoli - incarico per il quale era stato designato l'italiano Nicola Orlando - sta diventando un rompicapo diplomatico per Bruxelles. Dopo aver in un primo tempo negato il gradimento, un rifiuto che era stato considerato "uno schiaffo all'Italia", il governo di Abdul Hamid Dbeibah ieri ha fatto retromarcia e ha dato il via libera alla nomina di Orlando. A cui nel frattempo il servizio di azione esterna di cui è capo Josep Borrell aveva ritirato la designazione, incaricando al suo posto il secondo classificato nel concorso, il francese Patrick Simonnet.

Nel pieno della crisi provocata dalle rivelazioni dell'incontro il mese scorso a Roma tra il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen e la ministra degli Esteri libica Najila Mangoush, destituita per questo, il governo Dbeibah non poteva permettersi un altro fronte, con la stampa italiana che sottolineava "l'ingratitudine" di Tripoli. Così, a quanto risulta all'Adnkronos da fonti libiche, l'ambasciatore a Roma, Muhammad Younes, ha telefonato ad Ibrahim Dbeibah, cugino e consigliere per la sicurezza nazionale del premier, e vera eminenza grigia dell'esecutivo. Al quale è stato fatto presente che "si stava danneggiando il governo Meloni, l'alleato più importante che abbiamo".

Da qui la decisione di procedere con il gradimento, dopo aver ricevuto "chiarimenti" sulle "notizie infondate" che avrebbero riguardato Orlando: la sua presunta vicinanza all'uomo forte dell'Est, Khalifa Haftar, e all'inviato francese per la Libia, Paul Soler.

La vicenda è tutt'altro che conclusa, però. Dopo che nelle settimane scorse il governo di Tripoli aveva informato Bruxelles di "non potere procedere per il momento al gradimento" del diplomatico italiano, Borrell aveva ritirato la designazione all'ambasciatore Orlando. E, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe deciso di designare il francese, la cui nomina avrebbe dovuto presumibilmente essere annunciata il primo settembre, alla scadenza del mandato dello spagnolo Jose Sabadell. Ma da Bruxelles non chiariscono cosa succederà: la diplomazia "è una professione che non si esercita dai microfoni, ma nella discrezione e nella confidenzialità. Pubblicheremo la nuova rotazione degli ambasciatori, inclusa la nostra delegazione a Tripoli, al momento opportuno, cioè quando saranno completate tutte le procedure necessarie, inclusi il gradimento dell'ambasciatore da parte del Paese ospite, l'accettazione della nomina da parte del diplomatico e la disponibilità a partire", dice il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Peter Stano. "Ma mentre siamo nel processo, quando tutti questi passi non sono stati ancora completati, o non tutti sono stati ancora completati, non commentiamo", chiosa il portavoce. Orlando era stato candidato dal governo italiano dopo che la delegazione europea in Libia era stata indicata come “strategica per l’interesse nazionale” dalla Farnesina, e nel corso della selezione era stato attivamente sostenuto dalla rappresentanza italiana a Bruxelles e dal segretario generale, come avviene per tutte le candidature a posizioni internazionali di vertice. Le fonti libiche affermano invece che non vi è stato alcun passo dell’Italia da quando è iniziata a circolare la notizia del possibile diniego del gradimento fino ad oggi.