Lollobrigida all'Ue: "Sospendere il Cbam sui fertilizzanti, non c'è tempo"

Il ministro dell'Agricoltura a Bruxelles fa blocco con la Francia e chiede la sospensione del dazio climatico Ue, alla luce del forte aumento dei costi innescato dalla guerra in Iran e dal blocco dello Stretto di Hormuz.

Italia e Francia chiedono di sospendere l'applicazione del Cbam, il 'dazio climatico' dell'Ue, ai fertilizzanti importati dai Paesi extra Unione, i cui costi sono già aumentati per via della chiusura dello Stretto di Hormuz: l'Unione non deve "perdere tempo", ma agire per aiutare il settore agricolo in un contesto "drammatico". Lo ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish.

"Non devono perdere tempo - ha detto Lollobrigida - hanno preso degli impegni. Siamo in un contesto internazionale drammatico: l'Europa non può avere questi tempi, per affrontare problemi immediati. I costi di produzione stanno salendo".

E, ricorda il ministro, "se salgono i costi di produzione, vanno poi a toccare le tasche di tutti i cittadini", dato che si scaricano poi sui prezzi all'ingrosso e su quelli al dettaglio, alimentando l'inflazione, "quindi non si può perdere tempo. Se si decide di fare delle scelte, che in un momento della storia come questo sono scelte irragionevoli, si sospendono. E si sospendono subito".

Questo problema, ha aggiunto Lollobrigida, "oggi è stato oggetto di posizioni molto nette e molto chiare, ad iniziare dalla posizione che con la Francia, di comune accordo, abbiamo assunto per richiamare esattamente questo".

Siamo in presenza, ha ricordato Lollobrigida, di "un aumento dei costi di produzione, che diventano difficilmente sostenibili dalla produzione agricola europea e non solo. Abbiamo su questo chiesto che ci si muova".

Per il ministro "non si può più perdere tempo. Gli impegni assunti devono essere mantenuti e quindi, nel documento che stiamo discutendo, c'è una sollecitazione molto netta e molto forte, che Italia e Francia hanno riportato all'attenzione dei colleghi europei e dei commissari", ha concluso.