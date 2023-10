L'ultimo scatto al miliziano che l'ha ucciso, così Kafir ha ripreso l'attacco Hamas

Ingegnere elettrico con la passione per la fotografia, ha documentato nei suoi scatti l'arrivo dei miliziani con i parapendii. Era noto per aver ripreso il momento in cui Iron Dome aveva abbattuto un razzo da Gaza.

L'ultimo scatto al miliziano di Hamas che l'ha ucciso. Quelli appena prima, agli uomini arrivati dalla Striscia di Gaza con i parapendii e ai razzi sparati dall'enclave palestinese. Così Gilad Kafir, ingegnere elettronico israeliano di 48 anni con una grande passione per la fotografia, ha documentato l'attacco che il suo Paese ha subito dieci giorni fa. "Era in piedi e stava scattando foto dei razzi e all'improvviso davanti a lui sono apparsi dei terroristi volanti. L'ultima foto è di uno di loro", spiegano fonti delle Forze di difesa israeliane (Idf) che hanno ritrovato la macchina fotografica di Gilad. ''Stava realizzando il sogno di diventare padre, ma l'attacco terroristico ha infranto tutto'', prosegue la fonte, sottolineando che ''la fotografia era la sua passione''.

Una passione che, negli anni, ha portato Kafir a documentare momenti importanti della storia di Israele. Sull'account Twitter dell'ambasciata di Israele negli Stati Uniti, lo scorso 12 maggio è stato postato un suo scatto in cui si vede il momento esatto della collisione tra un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza e il missile dell'Iron Dome che lo neutralizza. ''Questa incredibile foto (scattata da Gilad Kafir) è l'occasione per ringraziare i nostri operatori dell'Iron Dome nelle Forze della difesa israeliana (Idf) e nell'Aeronautica militare'', si legge nel post. ''Gli intercettori di Iron Dome come questi stanno salvando un numero incalcolabile di vite civili e siamo grati alle donne e agli uomini in uniforme che li utilizzano'', prosegue il post, rilanciato poi su diversi account.