Le trattative tra il M5S e il gruppo dei Verdi/Ale al Parlamento Europeo per unire le forze sono state ostacolate dal "revisionismo" del Movimento sulle "cause" e sulle "responsabilità" dell'invasione russa dell'Ucraina. A sottolinearlo a Bruxelles è l'eurodeputato pentastellato Fabio Massimo Castaldo, già vicepresidente del Parlamento Europeo (riuscì a farsi eleggere pur essendo nei Non Iscritti, un unicum nella storia dell'Aula).