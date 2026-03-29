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Mar Rosso: allarme Ue per attacchi Houthi, rischio navi e commercio globale

La missione Aspides dell'Unione Europea avverte: in pericolo le navi mercantili e il commercio globale. La milizia filoiraniana ha capacità militari "intatte".

Sostenitori degli Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen (Fotogramma/Ipa) - Fotogramma/Ipa
Sostenitori degli Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen (Fotogramma/Ipa) - Fotogramma/Ipa
29 marzo 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La missione navale Aspides, guidata dall'Unione Europea, ha lanciato un allarme riguardo agli attacchi delle milizie Houthi, filo-iraniane, contro le navi mercantili internazionali che navigano nel Mar Rosso e nella parte orientale del Golfo di Aden. Le navi nella zona potrebbero essere prese di mira e si consiglia agli armatori di prestare la "massima attenzione".

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L'avvertimento arriva dopo che gli Houthi hanno ripreso gli attacchi contro obiettivi in Israele, sabato scorso. La milizia yemenita vuole sostenere l'Iran nella guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il Paese.

Le navi che potrebbero essere collegate a Israele o agli Stati Uniti dovrebbero, per quanto possibile, evitare il Mar Rosso e il Golfo di Aden, avverte Aspides. "Le capacità militari degli Houthi sono attualmente considerate intatte e considerevoli", ha dichiarato la missione.

Queste due vie navigabili sono di vitale importanza per il commercio internazionale. A causa della guerra, un altro importante corridoio commerciale, lo Stretto di Hormuz, è praticamente chiuso da settimane, con conseguente impennata dei prezzi dell'energia.

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Iran Houthi Mar Rosso missione Aspides
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