Mar Rosso: allarme Ue per attacchi Houthi, rischio navi e commercio globale

La missione Aspides dell'Unione Europea avverte: in pericolo le navi mercantili e il commercio globale. La milizia filoiraniana ha capacità militari "intatte".

La missione navale Aspides, guidata dall'Unione Europea, ha lanciato un allarme riguardo agli attacchi delle milizie Houthi, filo-iraniane, contro le navi mercantili internazionali che navigano nel Mar Rosso e nella parte orientale del Golfo di Aden. Le navi nella zona potrebbero essere prese di mira e si consiglia agli armatori di prestare la "massima attenzione".

L'avvertimento arriva dopo che gli Houthi hanno ripreso gli attacchi contro obiettivi in Israele, sabato scorso. La milizia yemenita vuole sostenere l'Iran nella guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il Paese.

Le navi che potrebbero essere collegate a Israele o agli Stati Uniti dovrebbero, per quanto possibile, evitare il Mar Rosso e il Golfo di Aden, avverte Aspides. "Le capacità militari degli Houthi sono attualmente considerate intatte e considerevoli", ha dichiarato la missione.

Queste due vie navigabili sono di vitale importanza per il commercio internazionale. A causa della guerra, un altro importante corridoio commerciale, lo Stretto di Hormuz, è praticamente chiuso da settimane, con conseguente impennata dei prezzi dell'energia.