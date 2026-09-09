Sposarsi con appena mille euro si può. Una coppia inglese di Nottingham, Chloe e Connor Neal, hanno organizzato le proprie nozze con un budget estremamente low cost, pari ad appena 990 sterline, poco più di mille euro. A contribuire a contenere i costi ci hanno pensato anche gli invitati, che hanno fatto la loro parte pagando per la cena.

"Non era un matrimonio in grande stile e non volevamo spendere migliaia e migliaia di sterline in un solo giorno. Avevamo un budget in mente e volevamo sposarci abbastanza in fretta", sono state le parole della coppia riportate dal Daily Mail, "è stata una cerimonia intima, rilassata e molto personale".

"Ci siamo sposati dopo soli cinque mesi di conoscenza. È successo tutto nel nostro primo anno insieme, molto più velocemente di quanto farebbero molte coppie", hanno raccontato. Le maggiori spese, alla fine, sono state per la cerimonia civile in municipio (circa 400 sterline) e le fedi nuziali (320 sterline), nonostante gli anelli siano stati acquistati in un negozio di seconda mano. La torta invece è stata comprata da Marks & Spencer, una multinazionale di vendita al dettaglio, per appena 12 sterline, mentre le decorazioni sono state ordinate su Amazon per 70.

Anche le spese per il cibo sono rimaste notevolmente basse grazie a un accordo con la location del ricevimento e con gli stessi invitati, che hanno contribuito di tasca loro: "Il cibo è costato circa mille sterline in totale, ma siccome è stata una decisione dell'ultimo minuto e ne avevamo parlato apertamente con i nostri ospiti, tutti erano contenti di pagare il proprio pasto". Il contributo della coppia per il cibo, quindi, è stato di sole 78 sterline.

Inoltre il catering era fornito dalla location e quindi incluso nel costo d'affitto. La coppia ha ricevuto anche l'aiuto delle rispettive famiglie: la mamma di Chloe le ha regalato l'abito da sposa, mentre il papà di Connor ha pagato per quello del figlio: "Questo ha contribuito enormemente a contenere i costi", hanno dichiarato.