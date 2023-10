Una dichiarazione congiunta dei membri del cast della celebre serie Friends per commentare - come una sola famiglia - la morte del collega Matthew Perry, che nella sitcom interpretava il personaggio di Chandler Bing. "Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo".