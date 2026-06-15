McEnroy (Sudameris Bank): "In Paraguay porte aperte a investitori stranieri'

"Il Paraguay ti permette di agire concretamente se arrivi con buone intenzioni e sai fare il tuo lavoro. Il Paese è ricchissimo: c'è una grande disponibilità di terra e, considerando che in questo mondo tutto deriva dal terreno e dall'energia, o perché cresce sul suolo o perché si estrae dal sottosuolo, unito all'energia, il Paraguay è benedetto. È benedetto per la quantità e la varietà di terre disponibili, ed è benedetto per l'energia, perché ce n'è in abbondanza". Conor McEnroy, Presidente di Sudameris Bank, descrive così il Paese latino americano, intervenendo al panel dedicato agli investitori stranieri nell'ambito della Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana a Genova. Si tratta dell'evento di punta della visita che, dal 13 al 15 giugno 2026, vede protagonista una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l'incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell'Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.