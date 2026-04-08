Medio Oriente: Della Valle (M5S) chiede estensione del cessate il fuoco al Libano

L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle esprime "grande soddisfazione per il cessate il fuoco fra Usa e Iran", ma chiede che la tregua coinvolga anche il Libano, che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha esplicitamente escluso. Per l'eurodeputato, "la diplomazia ha prevalso, anche se questo non deve indurci a facili entusiasmi".

Per Della Valle, "serve un accordo più ampio e organico sul futuro dell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente, che punti su pace e rispetto della sovranità. Questo accordo deve coinvolgere anche il Libano, oggetto delle continue pressioni militari di Israele le cui intenzioni restano quelle di trasformare l’area in una polveriera".

"Davanti a questi nuovi spiragli di pace aggiunge Della Valle, "va sottolineata con preoccupazione l’assenza dell’Unione Europea dai tavoli del negoziato. I leader europei, Giorgia Meloni inclusa, sono rimasti spettatori mentre il mondo era sull’orlo del precipizio. La loro assenza dai tavoli dei negoziati dimostra ancora una volta l’irrilevanza che si è ritagliata nel nuovo assetto geopolitico", conclude.