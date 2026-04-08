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Medio Oriente: Della Valle (M5S) chiede estensione del cessate il fuoco al Libano

L'eurodeputato critica l'assenza dell'Ue nei negoziati sul Medio Oriente.

Un militare dell'Unifil di stanza nel sud del Libano, oggi attaccato da Israele - Fotogramma/Ipa
Un militare dell'Unifil di stanza nel sud del Libano, oggi attaccato da Israele - Fotogramma/Ipa
08 aprile 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle esprime "grande soddisfazione per il cessate il fuoco fra Usa e Iran", ma chiede che la tregua coinvolga anche il Libano, che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha esplicitamente escluso. Per l'eurodeputato, "la diplomazia ha prevalso, anche se questo non deve indurci a facili entusiasmi".

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Per Della Valle, "serve un accordo più ampio e organico sul futuro dell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente, che punti su pace e rispetto della sovranità. Questo accordo deve coinvolgere anche il Libano, oggetto delle continue pressioni militari di Israele le cui intenzioni restano quelle di trasformare l’area in una polveriera".

"Davanti a questi nuovi spiragli di pace aggiunge Della Valle, "va sottolineata con preoccupazione l’assenza dell’Unione Europea dai tavoli del negoziato. I leader europei, Giorgia Meloni inclusa, sono rimasti spettatori mentre il mondo era sull’orlo del precipizio. La loro assenza dai tavoli dei negoziati dimostra ancora una volta l’irrilevanza che si è ritagliata nel nuovo assetto geopolitico", conclude.

 

 

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Danilo Della Valle M5S Libano Iran
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