Meloni alla Ue: “La sostenibilità ambientale deve viaggiare insieme a quella economica”

Servizio EVAnews. La transizione ecologica è indispensabile ma "va fatta con criterio", senza smantellare l'economia e le imprese. La Premier Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea di Assolombarda, manda un messaggio chiaro all'Europa, partendo dal tema delle materie prime critiche. "Quella delle materie prime critiche è una delle principali sfide del nostro tempo. Se consideriamo soprattutto la loro importanza per la transizione ecologica, transizione che, come abbiamo sempre detto e ribadito con forza in Europa, è indispensabile ma va fatta con criterio. Non può ritenersi che noi, per avviare la transizione ecologica, possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese.

La transizione ecologica e la sostenibilità ambientale devono camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica. Vogliamo cioè sì difendere la natura ma la vogliamo difendere con l'uomo dentro. E dell'opera dell'uomo, quella che più di tutte garantisce anche la messa in sicurezza del territorio". Il concetto che ricorre è quello della neutralità tecnologica e del rispetto delle prerogative degli Stati nazionali di fronte alle scelte comunitarie.

"Se da una parte è giusto che l'Europa stabilisca gli obiettivi della transizione ecologica, se noi condividiamo come condividiamo quegli obiettivi, dall'altra io credo che la tecnologia con la quale ogni nazione sceglie di raggiungere quegli obiettivi debba essere lasciata alla definizione degli Stati nazionali, chiaramente quando corrisponde alle regole che vengono immaginate per salvaguardare l'economia, per salvaguardare il sistema industriale e anche, consentitemi, per non consegnarci a nuove pericolose dipendenze, perché sbagliare è umano, ma perseverare…"

