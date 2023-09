Un fulmine ha colpito due persone sulla spiaggia di Michoacan in Messico. Le due persone, un turista e un commerciante, secondo quanto riporta 'El Heraldo de Mexico', sono morte. La donna è deceduta immediatamente, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta.

CHI SONO LE VITTIME

Il commerciante si dedicava alla vendita di amache ed era originario di Tecomán in Colima. Aveva scelto, però, di restare a vivere nella cittadina di Michoacan. La turista, che avrebbe perso la vita a causa del fulmine, invece era originaria di Guanajuato.