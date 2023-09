L'Alto rappresentante per la politica estera europea: "Dobbiamo trovare una politica che vada oltre le misure strettamente securitarie"

"Bisogna mostrare la nostra solidarietà all'Italia in un momento difficile". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, parlando del flusso di migranti a Lampedusa.

Intervistato da France 2 e Radio France International ha detto: "Dobbiamo trovare una politica che vada oltre le misure strettamente securitarie per stabilire accordi con i Paesi di origine e di transito che ci permettano di ricevere in modo regolare la migrazione di cui abbiamo bisogno, e allo stesso tempo garantire l'espulsione dei migranti illegali che rischiano la vita per niente".