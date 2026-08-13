Migranti Ceuta, ministro Spagna esclude che Marocco sospenda accordo estradizione

Il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha escluso la possibilità che le autorità marocchine sospendano l'accordo di estradizione con la Spagna, nonostante le minacce in questo senso formulate dal ministro della Giustizia del Paese vicino.

"Non prevedo alcun problema in relazione a quanto mi state dicendo", ha dichiarato oggi ai media durante la sua visita a Ceuta, rispondendo a una domanda sulle affermazioni fatte ieri dal ministro della Giustizia marocchino Abdellatif Ouahbi, il quale aveva affermato che si stava valutando la sospensione dell'accordo bilaterale a causa della presunta mancanza di reciprocità tra le politiche migratorie dei due Paesi.

A questo proposito, Ouahbi si era lamentato del fatto che il Marocco impedisse l'ingresso di immigrati, sia marocchini che provenienti da altri Paesi, mentre la Spagna "dichiara di essere disposta ad accogliere tutti", una critica al programma di regolarizzazione di massa recentemente approvato dal governo di Pedro Sánchez.

"La cooperazione e il coordinamento sulle estradizioni con il Regno del Marocco, così come la cooperazione giudiziaria, sono sempre stati, sono e saranno straordinari ed eccezionali", ha risposto Marlaska, tentando di allentare le tensioni con il Marocco durante la sua seconda visita nella città autonoma dall'inizio della crisi migratoria del 30 luglio.

Su questo punto, il ministro dell'Interno ha sottolineato che, prima di diventare ministro, lavorava come giudice nella sezione penale del Tribunale nazionale, responsabile della "gestione di tutte le estradizioni", e quindi sa per esperienza diretta che il Marocco ha collaborato in questo ambito.

Interrogato nuovamente sulle minacce provenienti da Rabat, ha ribadito che le relazioni bilaterali in tutti i settori "sono assolutamente strette e basate sulla lealtà".

Grande-Marlaska ha continuato a lodare l'atteggiamento del Marocco durante questa crisi, nonostante le accuse di passività rivolte agli agenti marocchini, che hanno permesso un flusso costante di persone 24 ore su 24.

In linea con la versione ufficiale ripetuta dal governo, il ministro ha affermato che l'arrivo dei migranti il 30 luglio è stato un evento "eccezionale", ma anche che la risposta congiunta è stata "straordinaria" e ha permesso alla maggior parte di coloro che avevano attraversato il confine di tornare nei giorni successivi.

Questa rapida risposta, insiste, è la conseguenza di un rapporto di "fiducia e lealtà" con il Marocco, che, afferma, si è consolidato negli ultimi anni.

Da quando è entrato a far parte del governo, ha dichiarato, ha assistito al "consolidamento" di questo rapporto di collaborazione e cooperazione, che ha permesso di "scoraggiare la migrazione irregolare" e di "smantellare un numero significativo di reti criminali" coinvolte nel traffico di migranti, impedendo così a "molte persone di perdere la vita durante quel viaggio".

D'altro canto, il ministro dell'Interno ha categoricamente negato che sussista un rischio di terrorismo a seguito dell'afflusso di massa di persone dal Marocco a Ceuta, con oltre 70mila persone entrate in un solo giorno. Ha comunque assicurato che le autorità sono "vigili" e "monitorano tutti coloro che sono entrati".

A questo proposito, ha anche elogiato la cooperazione con il Marocco, che, ha sottolineato, è "impeccabile" nella lotta al terrorismo. "È questo che mi permette di affermare che 'non c'è alcun rischio di terrorismo a seguito degli eventi che abbiamo vissuto il 30 luglio'", ha concluso.